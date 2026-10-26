Инвестиционный паралич: РСПП предупредил о системном кризисе из-за ставки ЦБ в 14%

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил обеспокоенность последствиями длительного сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Несмотря на то что решение Банка России сохранить ставку на уровне 14% было ожидаемым, бизнес видит в этом риск накопления системных проблем, включая угрозу для банковского сектора, передаёт Интерфакс.

Логика регулятора и реальность бизнеса

В РСПП понимают логику ЦБ: инфляция остается выше цели, а ожидания бизнеса и населения — повышенными. Однако, как отметил вице-президент РСПП Александр Мурычев, период жесткой ДКП длится уже третий год.

«Её накопленный эффект начинает сдерживать не только инфляцию, но и инвестиционную активность, структурную перестройку экономики и деловую уверенность», — подчеркнул Мурычев.

Инвестиционный паралич

Ключевая проблема — стоимость денег. По словам Мурычева, «инвестиционный канал практически парализован».

«Стоимость кредита для конечного заемщика остается запретительно высокой для проектов с горизонтом окупаемости 5–10 лет», — заявил он.

В результате бизнес вынужден направлять заемные средства не на развитие и модернизацию, а на рефинансирование старых долгов и покрытие кассовых разрывов.

Давление с разных сторон

Дополнительное давление на бизнес оказывает рост налоговой нагрузки и макропруденциальные надбавки. В этих условиях дальнейшее сохранение жесткой ДКП без смягчения других регуляторных требований повышает риск системных сбоев.

«Необходимо сместить акцент с прямого изъятия средств на стимулирование инвестиций и снизить стоимость длинных денег с использованием немонетарных механизмов», — резюмировал представитель РСПП.

Ранее эксперт института Столыпина Борис Копейкин отметил, хотя решение по ставке — ожидаемое, но новый прогноз ЦБ вызывает вопросы. «Как при таких вводных экономика должна расти на 1–2% (ранее ждали 2,5%), регулятор поясняет туманно, — рассуждает Борис Копейкин. — ЦБ надеется на потребителей и экспортёров, которым, видимо, нипочём ни охлаждение рынка труда, ни крепкий рубль, ни нефть по $55. Вопросов много, ответов пока нет».

Отметим, прогноз по самой ставке также был пересмотрен в сторону ужесточения: на 2027 год ЦБ теперь закладывает 12,5–13,5% вместо ожидавшихся ранее 10,5–12,5%.