«Дорого и надолго»: Набиуллина объяснила, почему ставка 14% — это всерьез и надолго

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%, подтвердив ожидания аналитиков. На пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина и её заместитель Алексей Заботкин дали понять: период «дешевых денег» закончился надолго.

Жесткий сигнал

Регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год до 12,5–13,5%. Это означает, что экономика будет жить в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) еще как минимум год. Причина — инфляция, которая отказывается замедляться. ЦБ прямо заявляет: устойчивый рост цен не снижается, находясь в диапазоне 5–6% в пересчете на год.

Инфляция и реальность

Инфляционные ожидания населения остаются вблизи двухлетних максимумов. Повышенная индексация тарифов ЖКХ еще не отразилась в опросах, но «ударит» по платежкам в ноябре. Регулятор пересмотрел и прогноз цены на нефть: теперь базовый сценарий — $72 за баррель в 2026 году и $55 в 2027-м.

Бюджет и ДКП

Набиуллина подчеркнула: бюджетная и денежно-кредитная политика теперь идут «рука об руку». Если государство вливает в экономику много денег через бюджет, ЦБ будет держать ставку выше, чтобы это не разогнало инфляцию. При хроническом дефиците бюджета нейтральная ставка тоже будет выше.

Цифровой рубль и риски

Интерес к цифровому рублю превысил ожидания: открыто уже 270 тыс. счетов. ЦБ готовится тестировать подписки в ноябре и офлайн-платежи в 2027 году. Регулятор также успокоил рынок облигаций: доля дефолтов составляет всего 0,1%, никакой «волны банкротств» нет. А вот льготную ипотеку ЦБ намерен жестко ограничивать, чтобы повысить эффективность ДКП.

Отметим, 23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14%, однако прогнозы регулятора на 2027 год вызвали резкую критику экспертов.

«Решение по ставке — ожидаемое, но новый прогноз вызывает вопросы. Как при таких вводных экономика должна расти на 1–2% (ранее ждали 2,5%), регулятор поясняет туманно, — рассуждает эксперт института имени Столыпина Борис Копейкин. — ЦБ надеется на потребителей и экспортёров, которым, видимо, нипочём ни охлаждение рынка труда, ни крепкий рубль, ни нефть по $55. Вопросов много, ответов пока нет».

«Регулятор находится в сложной ситуации, – подчеркивают эксперты БКС. – С одной стороны, влияние топливного фактора на цены ослабевает из-за сезонного падения спроса. С другой — октябрьский шок от повышения тарифов оказался сильнее ожиданий. В результате текущая инфляция (с исключением сезонности) «застряла» на уровне около 6% в годовом выражении».

Вице-президент РСПП Александр Мурычев отмечает, что период жесткой ДКП длится уже третий год. «Её накопленный эффект начинает сдерживать не только инфляцию, но и инвестиционную активность, структурную перестройку экономики и деловую уверенность», — подчеркнул Мурычев.