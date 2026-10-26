Просадка выкуплена: Индекс МосБиржи обновил 4-месячный пик вопреки решению ЦБ сохранить ставку

Российский рынок акций завершил неделю на позитивной ноте, продемонстрировав высокую устойчивость. После кратковременной просадки на фоне решения ЦБ сохранить ставку, индекс МосБиржи не только отыграл падение, но и обновил четырехмесячный пик.

Реакция на решение ЦБ

В середине торгов снижение резко ускорилось: индекс МосБиржи обновил недельный минимум, однако вскоре перешел к быстрому восстановлению. Кратковременная просадка была вызвана реакцией на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Несмотря на то что решение было ожидаемым, давление на котировки оказал жесткий тон пресс-релиза регулятора. ЦБ отметил, что инфляционные ожидания остаются высокими, а устойчивый рост цен находится в диапазоне 5–6% в годовом выражении. Кроме того, регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год до 12,5–13,5% (ранее ожидалось 10,5–12,5%).

Геополитика как драйвер

Восстановление рынка ускорилось благодаря позитивным новостям на геополитическом фронте. Сообщения о согласии России и Украины на «режим тишины» в районе Алешек для эвакуации мирных жителей послужили триггером для покупок. Позже глава Генштаба ВС РФ объявил о введении «режима тишины» на херсонском направлении.

Технический анализ

К закрытию пятничной сессии индекс МосБиржи вышел в хороший плюс, переписав вчерашние максимумы и приблизившись к четырехмесячной вершине. Объем торгов основной сессии (78 млрд руб.) ощутимо вырос, что нехарактерно для пятницы. Внутридневной разворот вверх на фоне роста объемов — сильный позитивный сигнал, считают эксперты БКС. Если геополитический фон не ухудшится, уже в понедельник индекс может попытаться преодолеть круглый уровень 2500 пунктов. Дополнительную поддержку оказывает рост цен на нефть, на фоне которого укрепление рубля выглядит умеренным.