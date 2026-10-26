«Медвежий капкан»: Как нашествие хищников обрушило туристический сезон на Байкале

В августе и сентябре потребительская активность в Сибири замедлилась, а туристический поток в Иркутскую область (Приангарье) заметно сократился. Экономическая активность в регионе охладевает. Потребность предприятий в новых кадрах снижается: большинство работодателей не планируют расширять штат до конца года. В этих условиях рост заработных плат замедляется, а некоторые компании рассматривают возможность оптимизации численности персонала. Об этом говорится в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Медвежий фактор

Главной проблемой для турбизнеса региона стали форс-мажорные обстоятельства природного характера. С августа зафиксированы сотни случаев выхода бурых медведей к населенным пунктам, турбазам и пешим тропам. По данным Отделения Иркутск Банка России, только за один из дней диспетчеры службы 112 приняли более 50 сообщений о хищниках.

«Основная часть объектов сосредоточена вокруг Байкала. Люди едут за тишиной и природой. В этом же году нехарактерное поведение хищников и закрытые маршруты насторожили туристов, что повлекло массовые отмены бронирований», — отметил управляющий Отделением Игорь Коржук.

Отметим, в 2025 году Приангарье посетили более 2 млн человек, к 2036 году планируют свыше 3,5 млн. Эксперты говорят о «охлаждении» рынка в 2026 году. Байкал не исключение: представители отрасли уже ожидают спада турпотока по сравнению с 2025 годом на 30–40% по итогам года.

Бегство за границу

На фоне оттока туристов из тайги выездной туризм показал обратную динамику. Продажи зарубежных туров в августе – сентябре выросли на 5–10% в годовом выражении. Россияне предпочли предсказуемый отдых за рубежом непредсказуемой тайге.