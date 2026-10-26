Трамп ждем прогресса в переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп надеется на сдвиг в урегулировании украинского конфликта. Так он ответил на вопрос журналистов о том, зачем его спецпосланник Стив Уиткофф ездил в Россию. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Уиткофф ездил, чтобы обсудить пару вопросов: конфликт на Украине, по которому, я думаю, что-то произойдет, а также мы вернули очень хорошего человека», — сказал Трамп.

Каких-либо сроков или деталей возможных договоренностей президент не привел.

Напомним, что Россия и Украина при посредничестве США готовятся возобновить трехсторонние переговоры.

Переговоры на техническом уровне могут пройти в десятых числах ноября 2026 года. В качестве основной площадки рассматривается Абу-Даби, также обсуждаются варианты в Швейцарии.