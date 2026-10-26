Новости

Падение на 17%: Производство мебели в Сибири рухнуло из-за кризиса в недвижимости

Производство мебели в Сибири продолжает падать, и темпы сокращения только ускоряются. В июне – августе 2026 года выпуск продукции снизился на 17% в годовом выражении, следует из отчета Банка России. Для сравнения: в предыдущие три месяца падение составляло 12%.

Причина спада

Главным драйвером падения стало охлаждение рынка жилой недвижимости. Снижение спроса на квартиры автоматически бьет по производителям кухонь, шкафов и диванов, так как покупка новой мебели традиционно привязана к переезду.

Две стратегии выживания

Сибирский бизнес разделился на два лагеря:

  1. Адаптация и «госзаказ»: Часть компаний экстренно ищет замену розничным покупателям.

    Читайте также:

    ФРП станет инвестфондом: Фонд развития промышленности интегрируют с ВЭБ.РФ для привлечения частных денег
    29 октября 2026
    Геополитика: какие акции защитят портфель при позитиве и что брать при негативе
    29 октября 2026

    Пример (Омск): Крупный производитель, не дожидаясь восстановления рынка, прошел аккредитацию федерального банка и стал его официальным поставщиком. Также предприятие переориентировалось на госзаказы и корпоративных клиентов (турбазы, клиники, школы, рестораны).
     
  2. Инвестиции в рост и онлайн: Другие игроки используют кризис для захвата доли рынка.

     - Пример (Красноярск): Запускается крупнейшее в Сибири производство полного цикла — от переработки леса до готовой мебели.

    - Пример (Маркетплейсы): Еще один крупный игрок сообщил, что за год доля интернет-торговли в его выручке подскочила с 20% до 55%. Это позволило компании расширить ассортимент и даже нарастить объемы выпуска вопреки общему падению рынка.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (1396)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес