Падение на 17%: Производство мебели в Сибири рухнуло из-за кризиса в недвижимости

Производство мебели в Сибири продолжает падать, и темпы сокращения только ускоряются. В июне – августе 2026 года выпуск продукции снизился на 17% в годовом выражении, следует из отчета Банка России. Для сравнения: в предыдущие три месяца падение составляло 12%.

Причина спада

Главным драйвером падения стало охлаждение рынка жилой недвижимости. Снижение спроса на квартиры автоматически бьет по производителям кухонь, шкафов и диванов, так как покупка новой мебели традиционно привязана к переезду.

Две стратегии выживания

Сибирский бизнес разделился на два лагеря: