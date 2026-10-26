Падение на 17%: Производство мебели в Сибири рухнуло из-за кризиса в недвижимости

Производство мебели в Сибири продолжает падать, и темпы сокращения только ускоряются. В июне – августе 2026 года выпуск продукции снизился на 17% в годовом выражении, следует из отчета Банка России. Для сравнения: в предыдущие три месяца падение составляло 12%.
Причина спада
Главным драйвером падения стало охлаждение рынка жилой недвижимости. Снижение спроса на квартиры автоматически бьет по производителям кухонь, шкафов и диванов, так как покупка новой мебели традиционно привязана к переезду.
Две стратегии выживания
Сибирский бизнес разделился на два лагеря:
- Адаптация и «госзаказ»: Часть компаний экстренно ищет замену розничным покупателям.
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Пример (Омск): Крупный производитель, не дожидаясь восстановления рынка, прошел аккредитацию федерального банка и стал его официальным поставщиком. Также предприятие переориентировалось на госзаказы и корпоративных клиентов (турбазы, клиники, школы, рестораны).
- Инвестиции в рост и онлайн: Другие игроки используют кризис для захвата доли рынка.
- Пример (Красноярск): Запускается крупнейшее в Сибири производство полного цикла — от переработки леса до готовой мебели.
- Пример (Маркетплейсы): Еще один крупный игрок сообщил, что за год доля интернет-торговли в его выручке подскочила с 20% до 55%. Это позволило компании расширить ассортимент и даже нарастить объемы выпуска вопреки общему падению рынка.