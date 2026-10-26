Газпромбанк: рубль в октябре поддержат дорогой экспорт и налоги

В октябре у рубля появились дополнительные факторы поддержки — подорожавший экспорт и квартальные налоговые платежи. Такой вывод содержится в обзоре Газпромбанка «Внешний сектор: предложение валюты растет». В сентябре экспортеры продали валюты на $23,7 млрд — на $4,9 млрд больше, чем в августе, но почти весь этот прирост съели закупки нефинансовых компаний, выросшие на $4,5 млрд, до $17,3 млрд. об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Поддержку рублю оказало и сокращение чистых покупок валюты со стороны ЦБ и Минфина. К концу сентября юань подешевел на 1,2% к августу, до 12,58 рубля, хотя в среднем за месяц рубль еще ослабевал. Продажи валюты крупнейшими экспортерами, за которыми отдельно наблюдает ЦБ, в сентябре снизились на $0,3 млрд, до $2,1 млрд — минимума с 2022 года; аналитики не исключают, что часть выручки конвертируется через посредников и не попадает в статистику.

В октябре предложение валюты вырастет за счет поступлений от подорожавшего экспорта и уплаты квартального налога на дополнительный доход. Налоговые платежи могут увеличить поступления в бюджет до 0,8–1 трлн рублей против 0,5 трлн в сентябре, а значит, экспортерам понадобится больше рублей.

Ценовая конъюнктура для экспорта благоприятна: 16 октября сырьевой индекс Центра ценовых индексов достиг 104,28 пункта (база января 2022 года — 100), превысив апрельский максимум 102,7. Правда, если весной дорожали многие экспортные товары, то сейчас рост сосредоточен в основном в нефтегазе, а интервенции сглаживают примерно две трети колебаний цен нефтегазового экспорта — поэтому индекс с поправкой на бюджетное правило ниже апрельских значений.

Ранее совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В третьем квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,0% в пересчете на год после 4,8% во втором квартале, базовая инфляция — 6,2% после 4,5%.