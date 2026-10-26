Пенсии досрочно: часть выплат в ноябре в Иркутской области произведут раньше

Отделение Социального фонда России по Иркутской области скорректирует график отдельных выплат, поскольку установленные даты их перечисления приходятся на выходные. Об этом сообщает региональное отделение СФР. 3 ноября жителям направят «детские выплаты»: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизации.

5 ноября на счета поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям перечислят заранее — 6 ноября, поскольку установленная дата 8 ноября выпадает на выходной.

По стандартному графику 13 ноября поступят пенсии жителям Иркутска, Усть-Илимского, Иркутского, Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Катангского, Ольхонского, Слюдянского, Заларинского, Казачинско-Ленского, Усть-Кутского, Киренского, Усольского, Усть-Удинского, Зиминского, Куйтунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Черемховского, Чунского районов и Усть-Ордынского Бурятского округа. Жителям Ангарского городского округа, Братского, Балаганского, Качугского, Нижнеилимского и Шелеховского районов пенсия будет зачислена 18 ноября.

Заранее, 20 ноября, средства перечислят жителям, которым пенсия назначена с марта 2026 года, — установленная дата 21 ноября приходится на выходной.

Если пенсия или пособие поступают через банк, средства могут быть зачислены в любое время в течение установленного дня выплаты. Доставка пенсий и пособий по почте пройдет с 3 по 25 ноября; точную дату можно узнать в почтовом отделении.