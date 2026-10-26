Путин предложил обновить систему стратегического планирования

Президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности обсудил пути совершенствования системы стратегического планирования, назвав тему напрямую связанной с национальной безопасностью и перспективами развития страны. Он отметил, что сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода: ряд документов на региональном и муниципальном уровнях не согласуются между собой по целям и срокам, а межведомственное взаимодействие не всегда налажено.

«Нам нужна сбалансированная, единая и целостная система стратегического планирования, чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретный результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые круги работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного, благополучного будущего России», — сказал Путин.

Президент перечислил пять принципиальных задач: