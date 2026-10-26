Путин предложил обновить систему стратегического планирования

Президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности обсудил пути совершенствования системы стратегического планирования, назвав тему напрямую связанной с национальной безопасностью и перспективами развития страны. Он отметил, что сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода: ряд документов на региональном и муниципальном уровнях не согласуются между собой по целям и срокам, а межведомственное взаимодействие не всегда налажено.
«Нам нужна сбалансированная, единая и целостная система стратегического планирования, чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретный результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые круги работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного, благополучного будущего России», — сказал Путин.
Президент перечислил пять принципиальных задач:
- Первая — оптимизировать количество принимаемых документов, прежде всего на региональном и муниципальном уровнях, и четко увязать их с федеральными.
- Вторая — обеспечить согласованность стратегического планирования и бюджетного процесса, сконцентрировав ресурсы на ключевых направлениях: при формировании бюджетов всех уровней национальные цели должны быть безусловным приоритетом.
- Третья — повысить уровень информационно-аналитического обеспечения за счет единых исходных данных и общих методологических подходов, активнее привлекая научное сообщество.
- Четвертая — содержательно вести контроль и мониторинг, выявляя риски невыполнения целей и сразу предлагая решения по исправлению положения.
- Пятая — создать механизмы быстрой корректировки планов при появлении новых факторов и рисков, чтобы действовать не в «ручном управлении», а по отработанному алгоритму.