ЦОДы защитят от дронов: Минцифры выпустило рекомендации

Минцифры утвердило рекомендации по защите центров обработки данных от атак беспилотников. Документ охватывает физическую защиту объектов, резервирование данных и взаимодействие бизнеса с силовыми структурами. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст рекомендаций. Участники рынка считают меры эффективными, но предупреждают: их внедрение поднимет цены на услуги провайдеров примерно на 10% без учета инфляции.

«Даже если укрытия, сетки, датчики и дублирование подключений добавят 5–10% к стоимости объекта, это несопоставимо с потерей 87% его стоимости и месяцами простоя», — напоминает старший инвестиционный директор KAMA FLOW Роман Чустузиан.

Требования отраслевого штаба Минцифры распространяются на проектируемые, строящиеся и действующие ЦОДы независимо от формы собственности и оператора. В министерстве подтвердили: разработка завершена, документ направлен профильным организациям, ведется координация с отраслью.

Дата-центры делят на три категории:

К1 — стратегические объекты, поражение которых способно нарушить ключевые государственные функции на срок от часа

К2 — объекты, обеспечивающие экономически или социально важные системы регионального и отраслевого уровня, с возможным нарушением от четырех часов

К3 — корпоративные ЦОДы, чье повреждение обернется существенными потерями для отдельных организаций без масштабных последствий для государства.

Напомним, что вопрос защиты центров обработки данных от атак беспилотных летательных аппаратов активно обсуждается на уровне государства и бизнеса после серии ударов по инфраструктуре крупных российских IT-компаний и банков в октябре 2026 года.