40% автолюбителей Иркутской области купили машину дешевле годового дохода

Всероссийский автомобильный портал «Дром» спросил автовладельцев Иркутской области, как стоимость их машины соотносится с заработком. 40% участников опроса ответили, что отдали за автомобиль сумму меньше годового дохода; десять лет назад так отвечали 46%. Об этом сообщает «Дром».

39% опрошенных сказали, что стоимость машины равна заработку за 1–2 года (десять лет назад — 33%), еще 21% купили авто дороже дохода за 2–3 года (столько же было и десять лет назад).

Машины дешевле годового заработка чаще всего у автолюбителей Ленинградской области (58%), Санкт-Петербурга (53%) и Омской области (51%). Авто стоимостью в пределах дохода за 1–2 года — у жителей Курганской области (44%), Бурятии и Пермского края (по 41%). Машины дороже дохода за 2–3 года чаще у водителей Югры (31%), Курганской (30%) и Нижегородской (28%) областей.

В комментариях на «Дроме» водители делились историями: один из Барнаула рассказал, что его машина стоит примерно 1,8 годового дохода, но куплена не с нуля — за 20 лет он сменил десяток машин, обычно владел ими 2–5 лет и продавал дороже, чем покупал.

Автовладелец из Тюмени упомянул «психологический лимит» на авто в 2 млн рублей. Другой водитель усомнился, что машина может стоить как доход за полгода: при доходе 100–120 тыс. в месяц автомобиль за 600–650 тыс. нереально купить даже за год. Часть комментаторов отметила, что люди покупают «не по карману», чтобы создать иллюзию успеха. Опрос проводился с 28 сентября по 5 октября 2026 года среди более 11 тыс. пользователей сайта.