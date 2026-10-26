12% иркутян продлят отдых на День народного единства

В этом году День народного единства приходится на среду, поэтому работающих по стандартной пятидневке ждет выходной в середине недели. 12% работающих иркутян планируют продлить отдых отпусками или отгулами, а 67% не будут присоединять их к праздничному дню. Об этом сообщает SuperJob.

Еще 10% пока не определились с планами, 11% работают по сменному графику, и их выходные зависят от расписания смен. Отпуск или отгулы к празднику собираются взять 11% работающих до 35 лет, 14% респондентов 35–44 лет и 10% тех, кто старше 45 лет.

Сам праздник 68% проведут дома в кругу семьи, 11% окажутся на работе, 5% поедут на дачу или за город, 2% отправятся в путешествие по России. По 1% выберут прогулку на природе или в парке, городские и культурные мероприятия, встречи с друзьями, а 16% пока не знают, как проведут этот день. Женщины чаще мужчин собираются провести праздник дома (70% против 66%), мужчины чаще работают в этот день (13% против 9%).