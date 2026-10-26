Уроженка Ангарска Татьяна Уфимцева снялась в сериале «Красота»

Актриса Татьяна Уфимцева, которую знают по сериалу «Инспектор Гаврилов», сыграла в драме Сарика Андреасяна «Красота» бабушку Анжелы. Сериал снят ON Студией и «Кинокомпанией братьев Андреасян», и будет показан в онлайн-кинотеатре «КИОН»; в нём также играют Екатерина Стулова, Николай Шрайбер, Алёна Хмельницкая и Евгений Сидихин.

Конец 80-х, время перемен и больших надежд. Вера, директор Дома культуры, вопреки недовольству чиновников запускает первый в стране конкурс красоты. Сотни молодых девушек устремляются на подиум, видя в нем мостик к лучшей жизни. Но на фоне развала страны конкурс оказывается под угрозой закрытия — денег на красоту у страны нет. В попытке найти решение Вера идет на сделку с криминалитетом, попадая в опасную ловушку вместе со своими подопечными. Остросюжетная драма о том, как красота перестает спасать мир и становится товаром.

Режиссёром сериала выступил Сарик Андреасян, а сценарий написал Алексей Гравицкий. Оператором-постановщиком стал Анатолий Симченко, художником-постановщиком — Элиза Калачян. Продюсерами проекта выступили Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Максим Филатов, Илья Бурец и Ирина Щербович-Вечер. Сериал будет показан в онлайн-кинотеатре «КИОН» от МТС. 16+