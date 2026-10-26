S7 запускает рейсы из Усть-Кута в Новосибирск с декабря

С 1 декабря 2026 года авиакомпания S7 Airlines открывает прямое авиасообщение между Новосибирском и Усть-Кутом. Новый маршрут свяжет столицу Сибири с важным транспортным узлом на севере Иркутской области. Билеты уже доступны для бронирования.

Полеты будут выполняться пять раз в неделю на самолетах Embraer 170. Вылет из Толмачево запланирован по будням (вт–сб) в 05:40 утра с прибытием в Усть-Кут в 09:10. Обратный рейс отправится в 10:10 и приземлится в Новосибирске в 11:55. Время в пути составит около 2 часов 30 минут.

Запуск регулярного рейса стал возможен после успешного тестового полета в сентябре. Лайнер Embraer 170 приземлился в Усть-Куте после завершения капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. Тест подтвердил готовность аэропорта принимать суда такого класса.

Новый рейс позволит жителям Усть-Кута и северных районов удобнее планировать поездки в мегаполис, а также использовать стыковочные рейсы S7 для путешествий по всей России.