ФНС назвала точную сумму, с которой нужно платить налог по вкладам в 2026 году

Федеральная налоговая служба (ФНС) напоминает: в 2026 году россияне обязаны заплатить налог на доходы по вкладам, если их прибыль от процентов превысила 210 тысяч рублей.

Как это работает?

Лимит необлагаемого дохода зависит от максимальной ключевой ставки ЦБ за год. В 2025 году она достигала 21%, поэтому расчет выглядит так: 1 млн рублей × 21% = 210 000 рублей.

Ставки налога:

13% — на сумму превышения, если ваш общий годовой доход не больше 2,4 млн рублей.

15% — на сумму превышения, если доход выше 2,4 млн рублей.

Пример расчета: Если вы заработали на процентах 250 000 рублей, налог составит: (250 000 – 210 000) × 13% = 5 200 рублей.

Важно: Налог на вклады придет в общем налоговом уведомлении вместе с имущественными налогами. Срок оплаты — до 1 декабря 2026 года.оду.