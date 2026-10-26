Клиенты Примсоцбанка могут выбрать категории кешбэка на ноябрь

С 25 октября 2026 года держатели дебетовых и кредитных карт «Примсоцбанка» могут выбрать самые необходимые для себя категории кешбэка на ноябрь.

В рамках обновленной программы лояльности для выбора доступны:

Весь кешбэк 2%

Супермаркеты и универсамы 1%, 2%, 3%

Аптеки 5%

Автоуслуги 3%, 5%

Бытовые услуги 25%

Косметика 5%, 10%

Спорттовары, спорт 4%, 10%

Детские товары 4%, 8%

Агенства, бизнес-услуги 10%

Общественный транспорт – 4 рубля за поездку

Важно: Кешбэк 2% на все покупки начисляется клиенту только при выборе категории «Весь кешбэк», с остальными выбранными категориями процент не суммируется. Исключения по покупкам, за которые не будет начисляться кешбэк, указаны в Приложении 2 Правил программы лояльности.

А для клиентов, получающих заработную плату в Примсоцбанке не менее трех месяцев, помимо 4 категорий из общего списка, доступна еще одна категория на выбор из трех перечисленных:

Красота, Парикмахерские, салоны красоты 5%, 7%

Яндекс+АЗС 4%, 5%

Такси 3%, 5%

С подпиской «КЭШ+» вы можете выбрать ещё одну дополнительную категорию кешбэка на месяц и увеличить ежемесячный лимит выплаты. Подробнее.

Специальное предложение: бессрочная акция «Суббота в плюсе». Каждую субботу месяца клиент может получить повышенный кешбэк при выборе одной из двух предложенных категорий:

Рестораны, кафе, закусочные, Фастфуд 4%

Маркетплейсы 4%

Краткая инструкция для выбора категорий: Мобильное приложение Примсоцбанка или его веб-версия → Нужная карта (нажать) → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Набор категорий на октябрь» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».

Подробные условия доступных в разделе «Дебетовые карты», подразделе «Информационные документы» на официальном сайте банка. Размер кешбэка и лимиты зависят от тарифного плана карты.

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