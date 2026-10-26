«Объективные 80–85»: Экономист Задорнов назвал справедливый курс рубля и объяснил, почему он не рухнет

Курс доллара в диапазоне 80–85 рублей является объективным для текущей ситуации, считает экономист и экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. По его мнению, более сильного укрепления рубля в ближайшее время ждать не стоит, сообщает РБК.

Почему рубль крепкий?

Главный фактор — сильный платежный баланс. Несмотря на то что импорт в Россию вырос примерно на 15%, экспорт увеличивается быстрее — примерно на 20%. Это приводит к притоку валютной выручки и высокому предложению валюты на внутреннем рынке.

Дизель и нефть

Поддержку курсу оказывает и недавняя «дизельная сделка» с США, о которой договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Поступления от продажи топлива дополнительно укрепляют платежный баланс. Кроме того, текущая ситуация на рынке нефти (рост цен на Brent из-за ближневосточного конфликта) играет в пользу рубля.

Мнение эксперта

«Крепкий рубль — залог благополучия российских семей», — прокомментировал ситуацию Задорнов. Он также отметил, что операции Минфина по покупке валюты в рамках бюджетного правила сейчас не являются решающим фактором для курса.

В то же время аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» ожидают постепенного ослабления национальной валюты. По их прогнозам, курс доллара достигнет 86 рублей на конец текущего года и 90 рублей — на конец следующего.

Почему рубль всё же ослабнет? Инвестиционный стратег ВТБ Алексей Корнилов называет ключевым фактором паритет покупательной способности (ППС).

«Если в начале 2022 года курс составлял около 75 руб. за доллар, то сейчас, исходя из ППС, он соответствует примерно 90 руб. Тактически другие факторы могут временно маскировать эту картину, но со временем фундаментальное влияние берёт верх», — пояснил он.