Путь на Олимпиаду-2028: ангарская школьница Майя Савина обыграла США и Колумбию в BMX-рейсинге

Спортсменка из Ангарска, мастер спорта России Майя Савина, одержала победу в международной BMX-гонке Gator Nationals. Соревнования прошли 23 октября в американском городе Олдсмар (штат Флорида).

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В заезде среди спортсменок до 23 лет Майя Савина завоевала золотую медаль. Серебро досталось американке Кейли Шей, а бронзу выиграла колумбийская гонщица Мануэла Муньос Велес.

Эта победа имеет стратегическое значение. Как отметил министр спорта Иркутской области Виктор Учеватов, международные старты во Флориде являются ключевыми отборочными этапами перед Олимпийскими играми 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Поздравляю Майю и её отца-тренера Андрея Савина. Сейчас она в составе сборной России готовится к заключительным этапам Кубка мира. Желаю успеха и надеюсь увидеть её на Олимпиаде», — подчеркнул министр.

Победительница тренируется в ангарской спортивной школе «Олимпиец» и клубе «Райдер».