Проект иркутских студентов «ЭкоСтарт» претендует на грант Президентского фонда природы

Проект «ЭкоСтарт», разработанный студентами Иркутского государственного университета путей сообщения, представлен на соискание гранта Президентского фонда природы.

Главная цель «ЭкоСтарта» — повышение экологической грамотности и переход от разовых акций к системной работе с реальными задачами. Авторы предлагают провести олимпиаду с муниципальным отбором: финалисты встретятся в Иркутске, где пройдут очные конкурсные испытания, образовательный блок и практическую программу по разработке экологических решений для конкретных территорий.

Фото с сайта администрации Иркутска

Авторы инициативы Владислав Мерк, Баир Намдаков и Андрей Шлыков презентовали концепцию на встрече в администрации Иркутска.

Инициатива получила поддержку мэрии. Первый заместитель мэра Светлана Колотовкина высоко оценила проект, отметив ценность экологического просвещения, идущего от самой молодежи, и предложила авторам принять участие в городском Форуме молодежи 20 ноября в новой школе №58.

– Это отличная возможность заявить о себе, найти единомышленников и получить обратную связь от экспертов, – сказала Светлана Колотовкина.