Ноли и девятки: какие цифры выбирают иркутяне для красивых номеров

Аналитики МегаФона выяснили предпочтения жителей Иркутской области при выборе красивых номеров. С начала года самыми востребованными цифрами стали ноль и девять – на них приходится почти треть популярных комбинаций.

Далее в рейтинге идут семь и восемь, на каждую из которых приходится 12% доли. В структуре спроса лидерство удерживают «бронзовые» номера (88% всех продаж), «серебряные» варианты занимают еще 9%.

Основными покупателями красивых номеров в Иркутской области стала возрастная группа 31–45 лет, совершающая половину всех покупок. За ними с заметным отрывом следуют категории 46–65 лет (22%) и 21–30 лет (19%). Мужчины чаще занимаются подбором уникальных комбинаций, составляя 72% от общего числа покупателей, тогда как на женщин приходится лишь 28%.

В сегменте ВИП-номеров чаще всего покупателями становятся жители Москвы и Санкт-Петербурга — на них приходится 49% от объема продаж в этой категории. За уникальные номера россияне готовы заплатить более одного миллиона рублей.

В Иркутской области самым дорогим ВИП-номером стала комбинация цифр стоимостью более 150 тысяч рублей.

«Мы видим, что для наших клиентов процесс выбора номера — не просто техническая процедура, а способ самовыражения. 34% пользователей, подбирающих красивое сочетание цифр, сразу вводят любимую комбинацию или прицельно ищут именно ту, которая будет легко запоминаться. Всё чаще россияне воспринимают свой телефонный номер как часть личного бренда и инструмент для построения доверия с окружающими», — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Наиболее ярко любовь к запоминающимся комбинациям выражена в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Краснодарском крае и Чечне. В топ также входят Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ставропольский край и ХМАО-Югра. Жители этих регионов проявляют самый активный интерес к красивым номерам, становясь их основными покупателями.