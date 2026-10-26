Иркутская область заняла 20-е место по доступности аренды жилья

Первое место в Рейтинге РИА Новости по доле семей с двумя детьми, для которых доступна аренда квартиры в январе–сентябре 2026 года, занимает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (77,5%; необходимый семейный доход — 139,6 тыс. рублей).

На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (77,4%; 183,3 тыс. рублей), на третьем — Магаданская область (72,1%; 208,8 тыс.), на четвертом — Татарстан (66,7%; 107,7 тыс.), на пятом — Сахалинская область (66,4%; 167,9 тыс.).

Иркутская область расположилась на 20-м месте: аренда доступна 59,6% таких семей при доходе 121,9 тыс. рублей.

Красноярский край занимает 11-е место (63,3%; 128,4 тыс.), Новосибирская область — 37-е (54,0%; 122,6 тыс.), Бурятия — 57-е (47,8%; 131,7 тыс.).

Замыкают список Калмыкия (81-е место, 29,1%; 120,5 тыс.), Дагестан (82-е, 23,1%; 115,9 тыс.), Кабардино-Балкария (83-е, 22,5%; 123,3 тыс.), Ингушетия (84-е, 19,1%; 105,7 тыс.) и Чечня (85-е, 14,4%; 124,9 тыс.).

В целом по России показатель составляет 53,6%, необходимый семейный доход — 130,8 тыс. рублей.