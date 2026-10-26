Ипотечные выдачи в сентябре достигли максимума с начала года

В сентябре 2026 года банки выдали россиянам 133,60 тыс. ипотечных кредитов — максимум с начала года. Количество выдач выросло на 41% к августу (94,72 тыс.) и на 45% год к году (91,94 тыс.). Объем кредитования также достиг максимума с начала года — 641,50 млрд рублей, на 61% выше августа (399,17 млрд). Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

«За последний год на рынке ипотечного кредитования наблюдалось три пика выдач: в декабре 2025 года, а также в июне и сентябре 2026-го. Все они были вызваны поведенческим фактором: заемщики стремились оформить кредиты в преддверии изменений условий льготных госпрограмм. Поскольку денежно-кредитная политика и макропруденциальные ограничения со стороны Банка России оставались стабильными, именно ажиотажный спрос на льготную ипотеку стал ключевым драйвером рынка. В четвертом квартале ожидается коррекция рынка, которая определит новый уровень кредитования в этом сегменте и станет ориентиром для прогнозов на 2027 год», — отметил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

Доля нового жилья выросла до 41% от общего количества и 52% от объема ипотечных кредитов (месяцем ранее — 30% и 42%). Разница в среднем размере кредита на новостройку и вторичное жилье — чуть больше 2 млн рублей: 5,90 млн против 3,83 млн (в августе — 5,76 млн и 3,38 млн). Разница в сроках кредитования почти достигла 5,5 лет: на новостройку банки выдают кредиты в среднем на 26 лет и 5 месяцев, на вторичное жилье — на 21 год (в августе — 20 лет и 9 месяцев и 19 лет и 7 месяцев). Полная стоимость кредита на новостройку — 15,7% (без изменений), на вторичное жилье — 17,9% против 18,8% в августе.