Лучшие учреждения культуры и регионы получили награды программы «Пушкинская карта»

В Москве, в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ), состоялась церемония «Пушкинская карта.Премия», на которой наградили учреждения культуры и регионы, внёсшие значительный вклад в развитие программы. В этом году премия охватила 27 номинаций в восьми тематических блоках.

Среди лауреатов — театры, музеи, концертные площадки, дома культуры, образовательные организации и библиотеки, в частности Новосибирский театр оперы и балета, Государственный Эрмитаж и музей-заповедник «Царское Село», Московский концертный зал «Зарядье», Российская государственная библиотека для молодежи и Государственный фонд кинофильмов. Отдельно отметили регионы, успешно реализующие программу, — среди них Тамбовская область, республики Марий Эл, Мордовия и Чувашия, а также Сахалинская, Костромская, Пензенская, Курская, Тульская и Саратовская области.

Генеральным партнёром церемонии выступил ВТБ, который с начала 2026 года стал оператором программы «Пушкинская карта». По данным банка, за это время выпущено более 7,8 млн карт для молодых людей 14–22 лет, которые потратили свыше 8 млрд рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,6 млрд рублей — на билеты в кино.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, миллионы приобретенных билетов в этом году – показатель того, что театры, музеи и концертные площадки закрепляются как часть повседневной жизни молодых людей.

Программа «Пушкинская карта» стартовала по решению Президента РФ в сентябре 2021 года, а в 2025 году стала частью национального проекта «Семья».