Самым популярным хобби у жителей Иркутской области стало визуальное искусство

Самым популярным хобби у работающих жителей Иркутской области стало визуальное искусство — рисование, скетчинг, цифровая живопись, лепка, граффити. Такой ответ выбрали 33% участников исследования hh.ru. В топ-3 также вошли рукоделие (24%), спорт и активный образ жизни, писательство (по 21%). Об этом сообщают аналитики hh.ru.

«Размер бюджета на хобби различается не только у людей разного возраста, но и у представителей разных профессиональных областей. Например, не более 7 тысяч рублей в месяц на увлечения тратят 85% специалистов из сферы искусства, развлечений и массмедиа, 81% домашнего и обслуживающего персонала и столько же специалистов розничной торговли. Тогда как среди работников транспортной сферы таких 62%, среди тех, кто занят в отрасли строительства и недвижимости, — 63%, среди высшего и среднего менеджмента — 66%», — комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Чаще всего респонденты называли визуальное искусство главным увлечением, на которое тратят больше всего времени и денег (33%). Рукоделие выбрали 24%, спорт, писательство, кулинарию и садоводство — по 18–21%, путешествия, фотографию, рыболовство и охоту — по 12%, игры и киберспорт, мото- и автоспорт, танцы — по 9%, коллекционирование и йогу — по 6%, музыку и настольные игры — по 3%.

Большинство работающих жителей (91%) тратят на хобби до 7 тыс. рублей в месяц: 27% укладываются в тысячу, 40% — в 1–3 тыс., 24% — в 3–7 тыс. Еще 6% выделяют 7–15 тыс. рублей, 3% — более 15 тыс. Чаще всего суммы выше 15 тыс. готовы тратить люди 25–34 и 45–54 лет (по 15%), реже — молодежь 18–24 лет (7%). Спорт женщины и мужчины выбирают примерно одинаково (27% и 31%), путешествия больше интересуют женщин (25% против 20%), гейминг — мужчин (26% против 10%). Женщины чаще предпочитают визуальное искусство, писательство, кулинарию и садоводство, мужчины — рыболовство и охоту, авто- и мотоспорт, моделирование.