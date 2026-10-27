Путин поручил проработать изменения семейной ипотеки: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин поручил проработать изменения семейной ипотеки, коллекторы купили рекордный объем просрочки у МФО, названы сферы деятельности с зарплатной от 500 тысяч рублей, а Иркутская область вошла в топ-20 российских регионов с наиболее доступным жильем в аренду. Подробнее – в обзоре СИА.

Поручение по ипотеке

Президент РФ Владимир Путин ждет поручил правительству РФ проработать возможность внесения изменений в условия программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» в части, касающейся совершенствования условий кредитования многодетных семей, включая дифференциацию максимального размера ипотечного жилищного кредита в зависимости от числа детей в семье. Доклад необходимо представить до 1 января 2027 года.

Рекорд по просрочке

С января по сентябрь коллекторы купили рекордный объем просрочки у МФО: в частности, компании выставили на продажу просрочки в размере более 106,45 млрд руб. – на 10,7% относительно девяти месяцев 2025 года, а коллекторы купили портфелей на 96,78 млрд руб. – плюс 16%. Это наибольшие значения за минувшие 9 месяцев 2026 года, отмечают «Ведомости».

Оплачиваемые сферы

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал ТАСС, в каких сферах платят от 500 тысяч рублей. «Ежемесячную заработную плату в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей в России можно получать преимущественно в четырех ключевых секторах: информационные технологии, высший менеджмент и финансы, медицина (коммерческий сектор), а также специализированный консалтинг, продажи и девелопмент», – отметил эксперт.

Лидеры по доступности аренды

Названы лидеры России по доле семей с двумя детьми, которым доступна аренда квартиры в январе–сентябре 2026 года. Первое место занял Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: 77,5%; необходимый семейный доход – 139,6 тыс. рублей. На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ, 77,4%; 183,3 тыс. рублей, на третьем – Магаданская область, 72,1%; 208,8 тыс. Иркутская область расположилась на 20-м месте: аренда доступна 59,6% таких семей при доходе 121,9 тыс. рублей.

Самое популярное хобби

Аналитики выяснили, что самым популярным хобби у работающих жителей Иркутской области является визуальное искусство – рисование, скетчинг, цифровая живопись, лепка, граффити: его выбрали 33% участников опроса. В топ-3 также вошли рукоделие – 24%, спорт и активный образ жизни, писательство – по 21%.