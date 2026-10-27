Мировые продажи автомобилей падают девятый месяц подряд

В сентябре 2026 года в мире продали 7 732 646 легковых и легких коммерческих машин — на 4,9% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит «АВТОСТАТ» со ссылкой на GlobalData.

Отрицательная динамика сохраняется девятый месяц подряд — весь текущий год; за девять месяцев рынок сократился на 4,3%, до 64 536 040 штук.

Лидером по продажам остается Китай — 1 885 867 машин, хотя это на 25,6% меньше, чем в сентябре 2025-го. В США продажи выросли на 5,9%, до 1 323 595. Западная Европа прибавила 7,7%, до 1 373 951 машины, а Восточная — потеряла 7,9%, опустившись до 374 535.

Вместе с этим, растет интерес россиян к электромобилям. С начала года продано 11 550 новых авто на электроэнергии, что составляет 1,2% от общего объема рынка, при этом Иркутская область вошла в топ-5 регионов по их количеству.