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Ипотечные качели: почему 51% россиян ждут роста ставок, но всё равно покупают жилье

На фоне обсуждения изменений «Семейной ипотеки» доля россиян, ожидающих роста ставок в ближайшие полгода, в сентябре подскочила до 51% (плюс 6 п.п. за месяц). Впрочем, рынок уже проходил подобное: летом 2024 года, на финише массовой льготной программы, этот показатель был еще выше, отмечают аналитики ДОМ.РФ.

В остальном оценки рынка стабильны. Треть россиян (32%) считает текущие условия благоприятными для продажи жилья, а почти каждый пятый (18%) — для покупки.

Главный тренд — разворот в сторону вторичного рынка. При планировании покупки 38% граждан выбирают готовое жилье. Эту тенденцию подтверждает и статистика: практически весь прирост выдач по рыночным программам в 2026 году пришелся именно на «вторичку».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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