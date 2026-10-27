Продажи электрокаров в России пошли на спад

Последние две недели (12–25 октября) показали новый тренд для сегмента EV: продажи электрокаров и гибридов начали постепенно снижаться. По данным «Автостата», на минувшей 43-й неделе было реализовано 775 чистых электромобилей (доля рынка — 2,7%). Неделей ранее показатель составлял 3% (787 шт.). Пик продаж пришелся на 40-ю неделю, когда на учет встал 951 электрокар (3% рынка).

По подключаемым гибридам (PHEV и EREV) тренд аналогичный. На 43-й неделе доля сегмента снизилась до 6,9% (1952 шт.). Неделей ранее доля составляла 7,4% (1938 шт.). Пиковое значение было зафиксировано на 40-й неделе — 2884 штуки (8,7% рынка).

Эксперты видят две основные причины охлаждения. Первая — относительная нормализация ситуации с топливом. Вторая — временное завершение программ господдержки. Оба фактора будут способствовать продолжению наметившейся тенденции.

Тем не менее, долгосрочные тренды электрификации никто не отменял. После временного ажиотажа интерес к «электричкам» входит в обычное русло.

«Думаю, что в ближайшее время доля чистых электромобилей будет находиться в диапазоне 1,5–2,5%, а подключаемых гибридов — 5–8%», — резюмирует эксперт «Автостата» Сергей Целиков.

Отметим, за девять месяцев 2026 года в России продано 11 550 новых электромобилей, что составляет 1,2% от общего объема рынка. Хотя Москва остается абсолютным лидером по количеству (3052 штуки), её доля в 2,4% уступает восточным регионам. Настоящим «электрооазисом» стал Севастополь с долей 7,2%, а на Дальнем Востоке высокие показатели показывают Забайкальский край (4,8%), Иркутская (3,9%), Сахалинская (3,2%) области и Приморский край (3%). Для сравнения, в Московской области доля составляет 1,4%, а в Санкт-Петербурге — 1,5%. Высокая доля электрокаров на Дальнем Востоке обусловлена импортом из Азии и развитым рынком праворульных гибридов, в то время как в столице рост идет за счет новых официальных поставок.