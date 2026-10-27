Сенаторы хотят распространить платформенные правила на доставку еды

Совет Федерации предлагает ужесточить контроль за готовой едой в России — распространить на сервисы доставки те нормы платформенного регулирования, что уже действуют для маркетплейсов. В частности, такие компании хотят обязать проверять поставщиков и контрагентов, которых они допускают на площадки. Об этом «Известия» пишут со ссылкой на обращение сенаторов в Роспотребнадзор.

«Сфера доставки продуктов питания и готовой еды — это рынок с оборотом более 1 трлн рублей и миллионами потребителей и одновременно часть платформенной экономики. Поэтому логично, чтобы в отрасли в полной мере применялись принципы платформенного регулирования. Это поможет усилить контроль за пищевой продукцией и предотвратить возможные риски для потребителей», — пояснил член комитета по регламенту СФ Николай Ежов.

По документу, сервисы должны проверять у контрагентов уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности, регистрацию в системе маркировки и прослеживаемости, а также разрешительные документы на продукцию. При заключении договоров компании должны выяснять, были ли у контрагента ранее выявленные нарушения; если сделка состоится при их наличии, ответственность ляжет и на сервис.

Следующим шагом сенаторы видят отраслевой меморандум с передовыми практиками проверки поставщиков, контроля качества и защиты прав потребителей — добровольный инструмент для повышения качества сервиса.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов назвал меры важным шагом для безопасности граждан и очищения рынка от недобросовестных поставщиков: сервисы доставки и торговые сети могут стать жестким фильтром, проверяя контрагентов и закрывая доступ к заказам для злостных нарушителей. По его словам, такие принципы уже работают у ведущих компаний. «Известия» направили запрос в Роспотребнадзор.

Напомним, что на федеральном уровне периодически поднимается вопрос о проведении эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина с привлечением крупных платформ или «Почты России».