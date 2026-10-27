«Пауэрбанк» для самолетов появился в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска появилось новое оборудование – «пауэрбанк» для самолетов. Подробности рассказали в пресс-службе авиаузла.

Фото: пресс-служба аэропорта Иркутска

«Парк спецтехники пополнился аэродромным передвижным агрегатом АПА. Проще говоря, это мощный источник питания, который помогает обеспечивать самолет электричеством, пока он находится на земле», – пояснили в организации.

Даже на стоянке самолету требуется электричество: для работы приборов в кабине пилотов, освещения, проверки бортовых систем и подготовки к следующему рейсу. АПА подает питание через специальные кабели, поэтому самолету не приходится использовать собственные источники энергии.

Благодаря нескольким режимам работы агрегат подходит для разных типов воздушных судов и задач.