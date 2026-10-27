Аэропорт Братск запускает ежедневные утренние рейсы в Иркутск

Аэропорт Братск перешёл на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать с 25 октября 2026 года по 27 марта 2027 года. Главное изменение сезона — рейсы в Иркутск теперь будут выполняться ежедневно по утрам.

Рейсы S7 6444 на самолётах Embraer 170 будут курсировать между городами семь дней в неделю. Самолёт будет прибывать в Братск из Иркутска в 8:35 и отправляться обратно в 9:15 по местному времени. Ранее вылеты в Иркутск были распределены между утренним и дневным временем.

Сохраняется ежедневное сообщение с Новосибирском (рейс S7 5216, время 7:50/8:30 без изменений). Полёты в Москву (Домодедово) сохранят частоту три раза в неделю (среда, пятница, воскресенье), однако вылет из Братска переносится на более раннее время — 10:30 вместо 11:10. Обратный рейс из столицы прибывает в 9:20 утра.

«Ежедневное утреннее сообщение с Иркутском даёт пассажирам больше возможностей для планирования поездок и помогает удобнее выстраивать дальнейшие маршруты. Мы сохранили перелёты в крупнейшие авиационные хабы — Домодедово и Толмачёво, что даёт жителям севера региона возможность выстраивать удобную логистику», — отметил управляющий директор аэропорта Братск Сергей Денисенко.

Параллельно с переходом на зимнее расписание аэропорт завершил подготовку к холодам. Специалисты провели обслуживание спецтехники, подготовили оборудование для уборки снега и противообледенительной обработки, а персонал прошёл обучение. Все меры направлены на обеспечение безопасности полётов в зимний период.