Полет к 2500: Индекс МосБиржи обновил 4-месячный максимум на ожиданиях переговоров

Российский рынок акций сохраняет восходящую динамику на фоне позитивных ожиданий, связанных с геополитикой. Индекс МосБиржи обновил четырехмесячный максимум, приблизившись к отметке 2500 пунктов.

Поддержку котировкам оказывают ожидания трехсторонних переговоров по Украине, запланированных на ноябрь в Абу-Даби. Несмотря на отсутствие прорывов, рынок закладывает в цены надежду на деэскалацию. В Кремле подчеркивают, что детали переговоров не будут публичными, чтобы не навредить процессу.

На этом фоне рубль после негативного старта восстановился к юаню, но не смог удержаться в плюсе. Котировки ОФЗ также вернулись к росту после двух дней коррекции. Лидерами дня стали ЛСР (+7,5%) и Сургутнефтегаз (+5%). Аутсайдерами оказались МГКЛ (-17,2%) и ФосАгро (-1,8%).