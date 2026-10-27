Обвал на 50%: спрос на семейную ипотеку рухнул к минимумам 2022 года после реформы

Спрос на семейную ипотеку в России рухнул до уровней конца 2022 года. Количество заявок на льготные кредиты после ужесточения условий программы в октябре сократилось почти вдвое, следует из данных оператора «Дом.РФ», передаёт РБК.

За первые две полные недели октября банки получили всего 13,7 и 14 тыс. обращений. Столь низкие показатели фиксировались только в декабре 2022 года, когда программа еще не распространялась на всех детей, и в начале января 2023 года.

Резкое падение спроса напрямую связано с изменением правил с 1 октября. Если раньше ставка была единой (6%), то теперь она дифференцирована: для семей с одним ребенком младше 7 лет она выросла до 10–12%, для семей с двумя детьми — до 8–10%. Многодетные семьи сохранили более выгодные условия.

Генеральный директор ГК «Домстрой» Татьяна Красноштанова в интервью СИА заявила, что для многодетных семей (от 3 детей) условия улучшились — лимит вырос до 10 млн рублей, а ставка для семей с 4–5 детьми снизилась до 2–4%. Однако для большинства заемщиков (семей с одним ребенком — 55% аудитории) программа стала недоступной: ставка выросла до 10%, а лимит упал до 6 млн рублей, что почти вдвое увеличивает платеж.

По мнению эксперта, мотивация рожать второго ребенка при таких условиях минимальна, так как ощутимая выгода начинается только с третьего. Красноштанова также усомнилась в том, что охлаждение спроса заставит застройщиков снизить цены, так как стоимость диктуется финмоделями банков. Из-за падения спроса на новостройки девелоперы пересмотрят квартирографию, отказавшись от студий в пользу более просторного жилья.

Эксперты считают обвал временным шоком. По оценке «Банки.ру», самая резкая фаза падения пройдена, и в ноябре спрос начнет восстанавливаться. Однако в 2027 году выдачи по семейной ипотеке будут на 30–40% ниже, чем в среднем за 2026 год, так как разрыв между льготными и рыночными ставками (до 18–20%) сократился, а инвесторы ушли с рынка.

На фоне охлаждения рынка президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2027 года рассмотреть возможность дальнейшей дифференциации условий «Семейной ипотеки». Как следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля, власти должны проработать вопрос изменения максимального размера кредита в зависимости от числа детей в семье, а также совершенствование условий именно для многодетных, передаёт ТАСС.