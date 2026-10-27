Четыре иркутских медика стали Заслуженными врачами России

Четырем врачам из Иркутской области за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, отметили в региональном правительстве.

Фото: пресс-служба правитлеьства Иркутской области

Татьяна Белькова – заместитель главврача Городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Более 28 лет посвятила помощи маленьким пациентам. Совмещает руководство с экстренными дежурствами, ежегодно оказывая помощь более 1,5 тыс. детей. В период пандемии COVID-19 успешно мобилизовала работу отделения для снижения детской смертности.

Светлана Жукова – заведующий диагностическим отделением Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова. Врач-офтальмолог, стаж работы составляет 34 года. Владеет высокотехнологичными методами диагностики, одной из первых в России и за рубежом начала применять оптическую когерентную томографию.

Наталья Зайцева – заведующий отделом Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова. Ведущий хирург с 37-летним стажем, работает в учреждении с самого открытия филиала. Под ее руководством внедрены инновационные технологии лечения неоваскулярной патологии сетчатки, что снизило число осложнений и повысило результаты операций. Специалистом выполнено 18,6 тыс. операций.

Николай Михайлов – заведующий эндоскопическим отделением Городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Врач-эндоскопист высшей категории, детский хирург. Стаж – 31 год. Под его руководством в отделении ежегодно выполняют свыше 7 тыс. эндоскопических и 50 тыс. ультразвуковых исследований детям. Отделение является лидером по количеству и сложности исследований в регионе.