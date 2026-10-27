В центре Москвы на три дня могут отключить мобильный интернет

С 27 по 29 октября в пределах Третьего транспортного кольца в Москве возможны перебои с мобильным интернетом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Минцифры.

В первые два дня связь может пропадать с 11:30 мск до конца дня, 29 октября — с 9:30.

В министерстве объяснили это обеспечением безопасности на саммите глав государств и правительств Форума стран — экспортеров газа и третьем саммите Россия — Африка.

Ограничения мобильного интернета в регионах России вводились и раньше — в том числе в мае 2025 года, когда накануне Дня Победы они затронули Москву, Подмосковье и другие регионы ЦФО на фоне масштабных атак беспилотников. Тогда, по данным Минтранса, 6 и 7 мая было зафиксировано около 520 налетов БПЛА, а вместе с ограничениями связи временно закрывались аэропорты в ряде городов ЦФО, Поволжья и юга России.