«Ястребиный коготь»: эксперты «Сбера» заметили резкий разворот политики ФРС США и ЕЦБ

Эксперты Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» зафиксировали резкий рост «ястребиной» риторики в заявлениях центробанков развитых стран, передают "Ведомости".

Как сообщается в их докладе, на фоне опасений стагфляции и вторичных эффектов от роста цен на энергоносители регуляторы Запада (ФРС США, Банк Англии, ЕЦБ) перешли к жесткой политике сдерживания инфляции, даже ценой замедления экономического роста.

В то же время центробанки развивающихся стран (Индия, Бразилия, Мексика) сохраняют нейтральную позицию. Всего аналитики «Сбера» проанализировали риторику 18 регуляторов (G20 без Китая и РФ, а также Швейцария, Норвегия, Швеция и Чехия), рассчитав «индексы ястребиности» на основе их речей и голосований.

Отметим, 23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14%, однако прогнозы регулятора на 2027 год вызвали резкую критику экспертов. Регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год до 12,5–13,5%. Это означает, что экономика будет жить в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) еще как минимум год.

«Решение по ставке — ожидаемое, но новый прогноз вызывает вопросы. Как при таких вводных экономика должна расти на 1–2% (ранее ждали 2,5%), регулятор поясняет туманно, — рассуждает эксперт института имени Столыпина Борис Копейкин. — ЦБ надеется на потребителей и экспортёров, которым, видимо, нипочём ни охлаждение рынка труда, ни крепкий рубль, ни нефть по $55. Вопросов много, ответов пока нет».

Вице-президент РСПП Александр Мурычев отмечает, что период жесткой ДКП длится уже третий год. «Её накопленный эффект начинает сдерживать не только инфляцию, но и инвестиционную активность, структурную перестройку экономики и деловую уверенность», — подчеркнул Мурычев.