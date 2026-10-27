Назначены новые транспортный и природоохранный прокуроры в Иркутской области

В Иркутской области Указами президента Российской Федерации назначены новые специалисты на должности прокуроров. Они приступили к своим обязанностям в октябре 2026 года.

Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Михаил Шишкоедов назначен на должность Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. Родился в 1983 году в Курганской области. В 2004 году окончил Курганский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры служит с 2004 года. До последнего назначения занимал должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.

За укрепление законности и правопорядка награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», медалью «300 лет прокуратуре России».

Валерий Козлов назначен Восточно-Сибирским транспортным прокурором. Родился в 1983 году в Ростове-на-Дону. Имеет высшее юридическое образование, окончил в 2005 году Ростовский государственный университет. Службу в органах прокуратуры проходит с декабря 2006 года. До нового назначения являлся заместителем Южного транспортного прокурора.

За примерное исполнение служебных обязанностей награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».