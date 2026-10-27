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«Визит к профессору станет золотым»: Частные клиники придумали новую наценку для пациентов

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Частные медицинские клиники начали активно внедрять дополнительные внутренние категории для врачей (например, «ведущий специалист» или «эксперт»), которые не предусмотрены официальной классификацией Минздрава. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование брокера «Нобилис» (опрошено 15 крупнейших сетей, включая «Медси» и «СМ-Клинику»), наличие у врача ученой степени или должности теперь позволяет клиникам легально повышать стоимость приема.

Страховые брокеры предупреждают, что такая практика приведет к росту стоимости полисов добровольного медицинского страхования (ДМС). Поскольку клиники выставляют более высокие счета за прием врачей новых категорий, страховщикам придется закладывать эти расходы в цену полисов для компаний и граждан. Представители крупнейших сетей («Медси», «Мать и дитя», «Европейский медицинский центр») от комментариев отказались.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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