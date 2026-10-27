Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться добровольно.

Microsoft предложила 60 тысячам своих сотрудников добровольно уволиться в обмен на компенсационную выплату, сообщает Business Insider. Это последняя попытка компании сократить штат без принудительных массовых увольнений, сообщает Business Insider со ссылкой на письмо директора Microsoft по персоналу Эми Коулман.

По словам директора по персоналу Эми Коулман, предложение направлено на создание «гибкости» и помощь сотрудникам в «формировании следующей главы их жизни».

Под программу подпадают работники из США, Канады, Индии и Великобритании, за исключением отделов продаж, инженерии и корпоративного блока. На выплату могут претендовать более четверти штата компании на условиях стандартного выходного пособия.

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