Пользователи iPhone Duo жалуются на трещины складного экрана

Новый складной смартфон Apple iPhone Duo, вышедший в продажу в пятницу, столкнулся с растущим числом жалоб: у части покупателей внутренний экран трескается через несколько часов или дней использования. Пользователи сообщают о хрустящем звуке при раскрытии устройства, после чего вдоль центрального сгиба появляется крупная трещина, а некоторые видят белую полосу или сбой дисплея справа. Об этом пишет Bloomberg, независимо подтвердивший проблему более чем у шести клиентов.

«Я начал раскрывать экран, и он ощущался застрявшим, более тугим и медленным, чем обычно. А когда открыл, на экране были полосы. Под дисплеем чувствовался бугорок или свободная деталь», — рассказал Bloomberg покупатель из Сан-Диего Том Бэттл.

Apple признала проблему, заявив, что знает о ней у «небольшого числа» устройств, и рекомендовала обращаться в AppleCare для замены. По словам компании, большинство Duo не затронуты, а у бракованных экземпляров дефект проявляется быстро. Ремонтная платформа iFixit предполагает, что причина — не сам дисплей, а отказ элемента шарнира, который и раскалывает экран.