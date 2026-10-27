«Кредитный перекос»: почему бизнес берет меньше денег, а ипотека бьет рекорды

В сентябре рост корпоративного кредитования замедлился до 0,7%, в то время как ипотека в рознице, напротив, резко ускорилась. По данным ЦБ, задолженность населения по ипотеке выросла на 1,4% (против 0,5% в августе).

Заемщики спешили закрыть сделки до ужесточения условий «Семейной ипотеки» с 1 октября, из-за чего доля господдержки в выдачах подскочила до 70%.

Потребительское кредитование (кредитки и наличные) показало охлаждение: рост составил всего 0,9% после 1,7% в августе.

Средства граждан в банках практически не изменились, а прибыль сектора в сентябре снизилась на 5,9% (до 414 млрд руб.) из-за убытков от операций с ценными бумагами и снижения дивидендов.