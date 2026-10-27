Откуда деньги?: ЦБ обязал банки проверять клиентов, снимающих от 5 млн рублей наличными

ЦБ РФ выпустил новые рекомендации для банков, обязывающие их проверять происхождение крупных сумм наличных (от 5 млн рублей) у клиентов.

Регулятор подчеркивает, что банки должны выявлять подозрительные транзакции, направленные на отмывание доходов или легализацию преступных средств.

В ЦБ заверили, что меры затронут лишь узкий сегмент клиентов и не коснутся добросовестных граждан, совершающих бытовые операции. Новый документ объединяет все предыдущие указания регулятора по борьбе с теневой наличностью, которые теперь отменяются.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает ежегодно получать около 500 млрд рублей дополнительных доходов за счет вывода экономики из тени в 2027–2029 годах. «Содействие формированию конкурентной среды и обеление экономики — это одна из ключевых задач. Это задача в рамках реализации плана по обелению экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте бюджета мы учли дополнительные доходы порядка 500 миллиардов рублей ежегодно», — сказал он.