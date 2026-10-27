В Усть-Куте состоится прием психолога и логопеда для родителей детей с ОВЗ при поддержке ИНК и Фонда Марины Седых

В Усть-Куте 6 и 7 ноября пройдет прием психолога и логопеда в рамках совместной программы Иркутской нефтяной компании (ИНК) и Благотворительного фонда Марины Седых.

Инициатива направлена на всестороннюю поддержку семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Прием проведут ведущие эксперты регионального уровня:

Елисеева Екатерина Николаевна — руководитель Регионального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР).

— руководитель Регионального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). Мамаева Алёна Викторовна — логопед, дефектолог Регионального ресурсного центра ТМНР.

Количество мест на консультации ограничено. Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 924 637 4899.

— Многолетний опыт реализации этой программы подтверждает ее высокую востребованность со стороны семей и профильных специалистов. В Усть-Куте направление инклюзивной помощи активно развивается, и мы нацелены на его системную поддержку, уделяя особое внимание адресной помощи родителям и детям, — подчеркнула директор Благотворительного фонда Марины Седых Лариса Богдалова.

Программа ИНК и Благотворительного фонда Марины Седых действует на постоянной основе. Проект решает задачи по созданию доступной инклюзивной среды, оказанию квалифицированной психолого-педагогической помощи и повышению уровня социализации детей с ОВЗ. С момента запуска инициативы эксперты провели 34 индивидуальные консультации, 4 вебинара и серию круглых столов по вопросам адаптации. В 2026 году в Усть-Куте и Усть-Кутском районе реализовано уже более 20 мероприятий, направленных на развитие инклюзивного образования и комплексное сопровождение семей.

Поддержка региональной системы здравоохранения остаются ключевыми приоритетами социальной политики ИНК. Совместно с фондом компания с 2020 года реализует программу «Здоровье детям», которая обеспечивает доступ к квалифицированной медицинской помощи для жителей удаленных территорий. Так, в марте 2026 года в Усть-Куте, поселке Верхнемарково и Нижнеилимском районе состоялись выездные обследования специалистов Ивано-Матренинской детской клинической больницы, в ходе которых врачи провели более 3,2 тысячи консультаций. За время работы программы медицинскую помощь получили более 1000 детей.