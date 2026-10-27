Бизнесмен в Приангарье лишился партии товаров-подделок под известные бренды

В городе Усть-Куте Иркутской области предпринимателя оштрафовали за незаконную продажу контрафакта. Подробности рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Проведена проверка в одной из торговых точек города Усть-Кута Иркутской области, в результате которой из незаконного оборота изъяты товары, на которые были незаконно нанесены товарные знаки известных брендов. На упаковке товара также отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством о правах потребителей», – отмечается в сообщении.

Документы, подтверждающие право использования товарных знаков, у продавца отсутствовали. Общая стоимость товаров превысила 300 тыс. рублей. Предпринимателя оштрафовали на 25 тысяч рублей.