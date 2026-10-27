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Компанию в Иркутске поймали на нелегальном кредитовании

В Иркутске пресечена деятельность по незаконной выдаче займов. Компанию привлекли к ответственности, сообщили в региональной прокуратуре.

«Общество с ограниченной ответственностью не является субъектом, включенным в государственный реестр микрофинансовых организаций Банка России, осуществляло незаконное кредитование населения на территории Иркутска», – пояснили в надзорном ведомстве.

За незаконную выдачу займов компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры фирма прекратила деятельность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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