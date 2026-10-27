Электромонтер из Иркутска стал лучшим в России

Сотрудник Ново-Иркутской ТЭЦ (входит в Эн+) Кирилл Суров победил во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Электромонтер». Соревнования проходили в Волгограде. За звание лучшего боролись десятки специалистов из 24 регионов страны — победители региональных этапов, а также отраслевых и корпоративных конкурсов профмастерства. 25-летний иркутянин обошел коллег из энергетики, промышленности и других отраслей.

Конкурс ежегодно организует Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей.

Участники искали и устраняли неисправность в схеме управления электродвигателем, измеряли сопротивление его изоляции и обмоток, подбирали средства защиты и инструменты, проверяли наряд-допуск. Отдельным испытанием стала первая помощь пострадавшему — ее оказывали с использованием робота-тренажера. Знания технологических процессов, охраны труда и нормативной документации проверяли с помощью тестов и кейсов.

Победители получили не только награды, но и денежные поощрения: за первое место — 1 млн рублей, за второе — 500 тыс. рублей, за третье — 300 тыс. рублей. Торжественная церемония награждения пройдет в декабре в Москве.

Кирилл Суров — один из самых молодых участников конкурса. Он окончил Иркутский национальный технический госуниверститет, сейчас работает на Ново-Иркутской ТЭЦ ООО «Байкальская энергетическая компания». Свой путь Кирилл начинал электромонтером четвертого разряда, а в прошлом году стал электромонтером по обслуживанию электрооборудования электростанций шестого разряда.

— Быстро погрузиться в профессию мне помог Корпоративный учебно-исследовательский центр Эн+: он дает доступ не только к обучению, но и к практике на производстве. Я хотел попасть именно на Ново-Иркутскую ТЭЦ и именно в оперативный персонал — хорошие оценки позволили мне добиться своей цели. Очень благодарен своему наставнику, заместителю начальника электрического цеха по эксплуатации Ново-Иркутской ТЭЦ Виталию Посохову, руководству компании и, конечно, моей семье, — отметил победитель.

Кирилл признался, что миллион рублей, скорее всего, потратит на свадьбу: они с девушкой как раз планируют это событие.

Иркутскую область и Эн+ на конкурсе представлял Андрей Корнилов, начальник смены цеха электростанции ТЭЦ-10. Он вошел в десятку сильнейших специалистов страны.

В 2025 году сотрудники холдинга Эн+ также вошли в число лучших электромонтеров России: Сергей Черёмушников, представитель Иркутской ГЭС, занял второе место, Никита Чаунин, специалист ТЭЦ-10 — третье, а Дмитрий Терешин из Усть-Илимской ТЭЦ вошел в шестерку лидеров.

Экспертная комиссия в этом году отметила более высокий уровень подготовки участников по сравнению с прошлым годом.

— Это говорит о растущей популярности рабочих профессий и профессии электромонтера в частности. Именно от уровня подготовки, глубоких теоретических знаний и профессионализма при выполнении практических операций зависит надежность и бесперебойность электроснабжения важнейших объектов и предприятий, — отметил заместитель председателя Федеральной экспертной комиссии конкурса, доцент кафедры энергетики Волжского филиала Московского энергетического института Александр Стрижиченко.