Бюджет Иркутской области на 2027 год внесен в Заксобрание: доходы 255,2 млрд, расходы 281,5 млрд

Правительство Иркутской области внесло в Заксобрание проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Об этом сообщает министерство финансов региона Екатерина Багайникова.

Доходы региона на 2027 год запланированы в сумме 255,2 млрд рублей, из которых 254,7 млрд — налоговые и неналоговые поступления; расходы — 281,5 млрд рублей.

В 2028 и 2029 годах доходы ожидаются в сумме 265,7 млрд и 278,6 млрд рублей, расходы — 274,8 млрд и 282,6 млрд соответственно. Общий прирост собственных доходов за три года к объему текущего года прогнозируется в 28,1 млрд рублей, или около 11%.

С привлечением казначейских инфраструктурных бюджетных кредитов в 2027 году продолжится реконструкция Ершовского водозабора, причальных сооружений озера Байкал и проектирование канализационного коллектора и водовода вдоль Байкальского тракта — на эти цели предусмотрено 4,4 млрд рублей. На финансовую поддержку муниципалитетов планируется направить 91,1 млрд рублей, или более 32% расходов регионального бюджета.

«Доходная часть бюджета растет медленнее расходной — поступления от налога на прибыль увеличатся примерно на 3,4 миллиарда рублей. Это приведет к росту дефицита до максимально допустимых 15%. Но для нас сейчас принципиально важно сохранить все социальные обязательства перед жителями области», – заявил ранее депутат Заксобрания Евгений Зенкин.

Напомним, что бюджет Иркутской области на 2026 год с учетом внесенных изменений и летней корректировки имел следующие параметры: доходы – 284,6 млрд рублей, расходы – 310,5 млрд рублей. Как отмечает региональный Минфин, финансовые трудности начались из-за серьезного проседания налоговых поступлений — казна недосчиталась около 30 млрд рублей на фоне резкого роста расходов. По данным Счетной палаты, в начале года Приангарье даже попало в топ-5 регионов России по размеру дефицита.