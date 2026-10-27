Разные Альфа: Т2 изучил поведение подростков в сети

Мобильный оператор T2 проанализировал цифровое поведение поколения Альфа. У младших подростков выше интерес к образовательным, музыкальным и информационным сервисам, у старших – к поисковым и банковским. Есть и региональные различия. Наибольший web-охват зафиксирован в столицах, в Сибири, на Дальнем Востоке и Северо-Западе. Приволжье лидирует по разнообразию сервисов.

Специалисты по аналитике big data T2 проанализировали структуру цифрового потребления подростков 12-16 лет. Исследование показывает, что цифровое потребление поколения Альфа сильно зависит от возраста, пола и территориального контекста.

Для девочек характерен более широкий репертуар цифровых сервисов. На одну пользовательницу приходится в среднем 9,2 из 14 исследуемых категорий сервисов, на юношу – 8,5. Доля абонентов с web-активностью среди девочек достигала 84% против 67% среди мальчиков.

Исследование показало, что даже внутри возрастного диапазона 12-16 лет существуют заметные различия в структуре и интенсивности цифрового потребления. Наиболее высокие показатели трафика характерны для младших подростков. Пользователи 12-14 лет в среднем тратят более 61 Гб в месяц, а в группе 15-16 лет – 46 Гб. У 12-летних выше спрос на образовательные, музыкальные, информационные ресурсы и мессенджеры, у 16-летних сильнее выделяются поисковые, информационные и банковские сервисы.

Отдельного внимания заслуживают географические особенности цифрового потребления. Наибольший web-охват замечен в Москве, Санкт-Петербурге, Сибирском, Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах.

Приволжье выделяется наибольшим разнообразием – в среднем на одного активного пользователя приходится 9,43 категории сервисов. На уровне миллионников обнаружены локальные особенности. Казань и Самара отличаются повышенным охватом в мессенджерах. Новосибирск, Красноярск, Челябинск и Омск – картографическими и навигационными сервисами. Музыкальные ресурсы наиболее популярны в Перми и Воронеже. Сервисами доставки еды в основном пользуются подростки в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Лидером по охвату среди подростков стали социальные сети – ими пользовались 60% подростков. В число наиболее распространенных категорий вошли игры – 57%, маркетплейсы, учебно-рабочие и видеосервисы – по 55%, на короткие видео приходилось охвата поменьше – 51%.

«C помощью инструментов big data мы можем проанализировать поведение наших абонентов, выявить характерные особенности для разных сегментов аудитории, спрогнозировать, как будет вести себя клиент в цифровом мире в дальнейшем, и предложить ему релевантные продукты и услуги, отвечающие его интересам. Это помогает выстроить эффективную коммуникацию, в результате которой выигрывает и бизнес, и пользователь», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.