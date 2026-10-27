Правоохранители готовят оцепление проспекта Маршала Жукова в Иркутске

В Иркутске 28 октября частично перекроют проспект Маршала Жукова в микрорайоне Солнечный. Это связано с учениями, сообщили в региональной полиции.

«В рамках учений пройдет отработка совместных действий различных подразделений регионального и городского управлений МВД, Росгвардии и других экстренных служб по блокированию и задержанию преступников. Планируется применение служебной техники со спецсигналами, зона проведения мероприятий будет оцеплена», – пояснили правоохранители.

Плановая тренировки силовых структур состоится в период с 11:00 до 16:00. Движение транспорта в этот период окажется невозможным на участке дороги между школой №47 и ледоколом Ангара в обоих направлениях.