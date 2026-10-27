В Иркутской области с начала года похитили электроэнергии почти на 50 млн рублей

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) подвела итоги борьбы с незаконными подключениями за девять месяцев 2026 года. С января по сентябрь жители региона незаконно потребили более 27 млн кВт/ч, общий ущерб составил 49,7 млн рублей. Об этом сообщает ИЭСК.

«Любое самовольное подключение к электросетям — это, в первую очередь, прямой ущерб для честных, добросовестных потребителей. Когда кто-то решает пользоваться электричеством в обход закона, под удар попадают его соседи: из-за незапланированных нагрузок в домах падает напряжение, мигает свет и плохо работает бытовая техника. Более того, кустарные врезки создают реальную угрозу повреждений линий и оборудования и пожаров», — отметила директор департамента транспорта электроэнергии и реализации услуг ИЭСК Надежда Лебедко.

Только в сентябре специалисты ИЭСК обнаружили нарушений на 17 млн рублей. Крупнейший случай — незаконно подключенная трансформаторная подстанция в деревне Мишонкова Иркутского района: ее владелец потребил электроэнергию на 10 млн рублей. Больше всего нарушений выявлено в Иркутском районе, где сумма незаконно потребленной электроэнергии составила почти 31 млн рублей. В антирейтинг также вошли Тайшетский, Шелеховский, Заларинский районы и Иркутск. По всем фактам заявления направлены в правоохранительные органы; нарушителям грозит возмещение ущерба, административные штрафы, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.